Разговор с ветераном

Глава рязанского региона Николай Любимов посетил участника Великой Отечественной войны Дмитрия Павловича Лапаева

В этом году житель Захарова Дмитрий Павлович отметил 90-летний юбилей. За чашкой чая он рассказал главе региона Николаю Любимову о своей жизни в военное и мирное время.

В армию был призван в 1944 году в стрелковый полк в Пензенской области. Вернувшись на родину в 1946-м, долгое время работал на заводе «Дубильщик». Стаж его трудовой деятельности насчитывает более 50 лет.

У Дмитрия Павловича Лапаева большая семья: пятеро детей, пятеро внуков и восемь правнуков. Несмотря на возраст, он принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Глава региона Николай Любимов отметил, что ветеран принадлежит к легендарному поколению победителей – целеустремленному, честному, непритязательному, которое с честью прошло через трудности военного времени, восстановило страну.

«Война – самое страшное, что может быть на земле. Очень важно, что во всех испытаниях, которые вы пережили, вы сохранили любовь к Родине, оставались сопричастным к ее судьбе, – подчеркнул глава региона. – Ваша жизнь – достойный пример для молодежи, для всех нас». От правительства региона Дмитрия Павловича Лапаева наградили юбилейной медалью «80 лет Рязанской области». Дмитрий Павлович поблагодарил главу региона Николая Любимова за большое внимание к ветеранам.