Важные решения

Многодетным рязанцам предоставлена льгота для парковки

На прошедшем заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли ряд важных для областного центра решений.

В их числе – изменения в Генеральный план города, в правила парковки автомобилей на центральных улицах. Кроме того, была сформирована Избирательная комиссия Рязани нового состава. В нее вошли шесть человек, предложенных Избирательной комиссией Рязанской области, и четыре человека, выдвинутых политическими партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Изменения в Порядок создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, касаются многодетных семей областного центра. Теперь многодетной семье на платных парковках предоставляется право на бесплатное размещение одного транспортного средства, зарегистрированного на одного члена семьи при наличии соответствующего удостоверения. На заседании было отмечено, что механизм реализации поправок предстоит разработать.

Территория эколого-биоло-гического центра на улице Урицкого вновь переведена в зону парков и скверов. До этого она была отнесена к зоне застройки многоэтажными жилыми домами и зоне прочих обслуживающих и деловых объектов. Напомним, что в середине 2000-х годов у рязанских застройщиков были планы построить здесь много­этажные дома.

Официальная дата празднования Дня города Рязани в этом году определена на 30 июля. Но по традиции праздничные мероприятия планируется провести в течение трех дней. На протяжении нескольких лет День города отмечался 2 августа, в День ВДВ. В этом году День ВДВ выпадает на среду, поэтому для официальных торжеств выбраны максимально приближенные к нему выходные, чтобы в мероприятиях и общегородском празднике «Рязань – столица ВДВ» смогло принять участие как можно больше рязанцев.