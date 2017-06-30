В преблаженной обители

В Щацком районе прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 15 лет назад – 29 июня 2002 года – мощи святителя Феофана, Затворника Вышенского были перенесены из села Эммануиловка в Успенскую церковь Вышенского монастыря.

В память об этом событии было принято решение совершать празднование перенесения мощей святого на общецерковном уровне. Праздник включен во все церковные календари.

Вчера в обитель приехали многочисленные паломники, в том числе гости из Швеции. Праздничную литургию в Казанском храме монастыря возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

В Божественной литургии приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин, министр культуры и туризма области Виталий Попов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев.

– Святитель Феофан Затворник – особая фигура в Русской православной церкви, это великий мыслитель земли русской. Знаю, что сегодня готовятся к изданию его труды в 50 томах. Но даже они не смогли вместить полностью все наследие, которое оставил нам святитель, – говорит Николай Овсиенко. – За последние годы в обители проделали огромную работу по ее восстановлению. Это действительно жемчужина в ожерелье православных монастырей России, сопоставимая по своему значению с Дивеевской обителью.

Николай Овсиенко поблагодарил Николая Любимова за работу, которая ведется по восстановлению монастыря.

После литургии гости возложили цветы к памятнику Феофана Затворника на площади перед обителью, а после состоялось открытие выставки «Выша – преутешительная и преблаженная обитель». В экспозиции представлено около 50 художественных фотографий, рассказывающих об истории восстановления монастыря.