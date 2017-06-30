Три рязанских агропредприятия вновь вошли в ТОП-50 производителей молока в России

Центр Изучения Молочного Рынка (Russian Dairy Research Center, RDRC) подготовил рейтинг ТОП-50-предприятий-производителей молока в России по данным 2016 года. В рейтинг вошли три крупнейших предприятия Рязанской области: ООО «Авангард», ООО «ОКААГРО» и ООО «Вакинское Агро».

«50 крупнейших ферм России в 2016 году продемонстрировали более высокую динамику роста, чем сельхозорганизации в целом-5,66 процента против 3,14 процента. В абсолютном выражении предприятия ТОП-50 в 2016 году произвели 1 млн. 477 тыс тонн сырого молока, на 79 тыс тонн больше, чем в 2015 году. Это 8,54 процента от общего объема производства сырого молока в России. В 2015 году доля ТОП-50 составляла 8,35 процента», - подчеркнул Директор Центр Изучения Молочного Рынка Михаил Мищенко.

В ТОП-50 как и в прошлом году вошли три крупные предприятия области:

- ООО «Авангард» Рязанского района. Занимает 24 позицию в рейтинге. На 1 февраля 2017 года поголовье крупного рогатого скота насчитывало 9726 голов, в том числе 3825 коров; продуктивность на фуражную корову за 2016 год составила 6949 кг, Доля компании в производстве молока Рязанской области составляет 8 процентов.

- ООО «ОКААГРО» Чучковского района. Занимает 33 позицию. На предприятии содержится 2571 голов КРС, 3140 фуражных коров. Доля компании в производстве молока Рязанской области составляет 6,8 процента.

- ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района. Занимает 44 позицию. Общее поголовье фермы насчитывает 4826 голов, фуражное стадо - 2557 голов. В 2016 г. производство молока в хозяйстве выросло на 7 процентов до 19 034 тонн. Доля компании в производстве молока Рязанской области составляет 5,7 процента.