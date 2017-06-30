Сегодня рязанцы увидят «Грозу»

Режиссёр-постановщик — Марина Есенина
Художник-постановщик — Татьяна Виданова
Композитор — Владимир Устинов.
Действующие лица и исполнители:
Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе — Владимир Коняхин
Борис Григорьевич, его племянник — Артём Бучнев
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова — з.а. РФ Светлана Гузикова
Тихон Иванович Кабанов, её сын — Илья Кузьмин
Катерина, жена его — Марина Заланская, Маргарита Петрова
Варвара, сестра Тихона — Анна Комарова
Кулигин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле — Константин Зенков
Ваня Кудряш, молодой человек — Дмитрий Немочин, Константин Ретинский
Шапкин, мещанин — Андрей Кондрашов
Феклуша, странница — з.а.РФ Людмила Сорокина, Римма Чеканова
Глаша, девка в доме Кабановой — Татьяна Крючкова, Марина Невидина-Шульц
Барыня, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая — Зоя Пятницкая, Валентина Федотенко.