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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Сегодня рязанцы увидят «Грозу»

09:11 / Культура
Премьера спектакля по одноименной пьесе А.Н. Островского состоится в Театре на Соборной. Начало – в 19 часов
Сегодня рязанцы увидят «Грозу»

Режиссёр-постановщик — Марина Есенина

Художник-постановщик — Татьяна Виданова

Композитор — Владимир Устинов.

Действующие лица и исполнители:

Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе — Владимир Коняхин

Борис Григорьевич, его племянник — Артём Бучнев

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова — з.а. РФ Светлана Гузикова

Тихон Иванович Кабанов, её сын — Илья Кузьмин

Катерина, жена его — Марина Заланская, Маргарита Петрова

Варвара, сестра Тихона — Анна Комарова

Кулигин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле — Константин Зенков

Ваня Кудряш, молодой человек — Дмитрий Немочин, Константин Ретинский

Шапкин, мещанин — Андрей Кондрашов

Феклуша, странница — з.а.РФ Людмила Сорокина, Римма Чеканова

Глаша, девка в доме Кабановой — Татьяна Крючкова, Марина Невидина-Шульц

Барыня, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая — Зоя Пятницкая, Валентина Федотенко.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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