Сегодня рязанцы увидят «Грозу»

Премьера спектакля по одноименной пьесе А.Н. Островского состоится в Театре на Соборной. Начало – в 19 часов

Режиссёр-постановщик — Марина Есенина Художник-постановщик — Татьяна Виданова Композитор — Владимир Устинов. Действующие лица и исполнители: Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе — Владимир Коняхин Борис Григорьевич, его племянник — Артём Бучнев Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова — з.а. РФ Светлана Гузикова Тихон Иванович Кабанов, её сын — Илья Кузьмин Катерина, жена его — Марина Заланская, Маргарита Петрова Варвара, сестра Тихона — Анна Комарова Кулигин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле — Константин Зенков Ваня Кудряш, молодой человек — Дмитрий Немочин, Константин Ретинский Шапкин, мещанин — Андрей Кондрашов Феклуша, странница — з.а.РФ Людмила Сорокина, Римма Чеканова Глаша, девка в доме Кабановой — Татьяна Крючкова, Марина Невидина-Шульц Барыня, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая — Зоя Пятницкая, Валентина Федотенко.

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