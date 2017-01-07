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Рязанские аграрии ведут заготовку кормов

09:18 / Экономика

По состоянию на 29 июня в области скошено 33,9 тысячи гектаров сеяных и естественных трав, заготовлено 5,9 тысячи тонн сена, 124,3 тысячи тонн сенажа, 14 тысяч тонн готового силоса.

Как сообщили в региональном минсельхозе, в среднем по области на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 3,9 центнера кормовых единиц. Сельхозтоваропроизводители Касимовского, Скопинского и Кораблинского районов опережают другие хозяйства по заготовке, достигнув показателей в 8 центнеров. В целом же, исходя из условного поголовья КРС в области, необходимо обеспечить одну условную голову не менее чем 21 центнером кормовых единиц.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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