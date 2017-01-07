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В Рязанской области состоятся торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности

09:26 / Культура
Праздники пройдут 8 июля

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. В нашей области он проходит особенно широко и торжественно. Одной из площадок праздника традиционно станет село Ласково Рязанского района, где по легенде родилась княгиня Феврония.

Праздничные торжества начнутся в 7.30 с божественной литургии в Успенском соборе Рязанского Кремля. В с. Ласково в 10.00 и в Успенском соборе в Рязани в 12.00 будет отслужен молебен благоверным князьям Петру и Февронии. В этом году участники богослужений смогут поклониться частицам мощей Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые впервые будут привезены в Рязанскую область из Мурома. В с. Ласково в 11.00 состоится церемония открытия памятного камня в честь святых Петра и Февронии. Пройдет концерт духовной музыки с участием творческих коллективов Рязанского района.

Кроме того, в течение дня тематические мероприятия пройдут на различных площадках в Рязани. Так, на площади Соборной в 13.00 состоится торжественная церемония регистрации браков молодоженов и чествования семейных пар, отмечающих юбилеи совместной жизни. Она завершится Праздничным балом, в котором могут принять участие все желающие. В парке Рязанского Кремля рязанцы и гости региона смогут ознакомиться с русскими свадебными традициями и обрядами. На улице Соборной откроется праздничная ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии». Кульминацией праздника станет торжественная церемония «Легендарная семья России», которая начнется в 17.00 на Соборной площади.

От Торгового городка в Рязани к месту проведения праздника в селе Ласково планируется организовать дополнительные маршруты общественного транспорта.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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