2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в одной из квартир жилого дома в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова в Рязани. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Огнеборцы своевременно ликвидировали возгорание, люди не пострадали.