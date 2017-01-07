Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.44 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова в Рязани. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Огнеборцы своевременно ликвидировали возгорание, люди не пострадали.
2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в одной из квартир жилого дома в Рязани
09:44 30.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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