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Три предприятия Рязанской области погасили долги по зарплате перед сотрудниками

10:24 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, в производстве находилось уголовное дело в отношении генерального директора одной из управляющих компаний Шиловского района. Сотрудники организации более двух месяцев не получали заработную плату.

По данным следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года включительно 12 работникам управляющей компании рабочего поселка Шилово полностью не была выплачена заработная плата на общую сумму более 312 тысяч рублей. Генеральный директор, зная об имеющейся задолженности по заработной плате перед работниками, использовал поступившие на счет организации денежные средства на другие цели.

В период расследования уголовного дела работникам управляющей компании задолженность по заработной плате возмещена в полном объеме, уголовное дело прекращено.

Также в рамках следствия в полном объеме погашена задолженность по заработной плате на сумму более 2 миллионов рублей перед 49 работниками ООО «Продресурс» Михайловского района и на сумму более 1 миллиона рублей перед 70 работниками Скопинского силикатного завода, в связи с чем уголовные дела, находящиеся в производстве Михайловского и Скопинского межрайонных следственных отделов, подлежат прекращению.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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