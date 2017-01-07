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В контрольном матче ФК «Рязань» обыграл представителя группы «Запад»

10:54 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в контрольном матче ФК «Рязань» уверено обыграл представителя группы «Запад» ФОНБЕТ Первенства ПФЛ. На своем поле рязанцы со счетом 2:0 взяли верх над «Торпедо-Владимир».

Для ФК «Рязань» это был первый спарринг летнего межсезонья. Команду покинул ряд игроков и сейчас тренерский штаб активно формирует состав. Одна из задач в этом матче была наиграть связки между игроками и просмотреть в деле потенциальных новобранцев.

Соперники договорились играть с обратными заменами. ФК «Рязань» сконцентрировался больше на обороне, отдав сопернику преимущество владения мячом. «Торпедо-Владимир», прогнозируемо, играл первым номером. Тем не менее, голы в этом матче забивали исключительно рязанцы. Под занавес первого тайма после прострельной передачи, Владислав Мещеряков открыл счет. А после перерыва Евгений Маричев мощно пробил издали: рикошет и гол. В концовке матча ФК «Рязань» и вовсе отодвинул «Торпедо-Владимир» от своих ворот и уже диктовал свои условия на поле. Противостоять нашей команде гостям не хватило сил.

Следующий контрольный матч ФК «Рязань» провел 2 июля в Новомосковске, где сыграет с местным «Химиком».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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