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Рязанцы могут принять участие в фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне»

11:52 / Общество
Рязанцы могут принять участие в фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне»

Как сообщает сайт администрации областного центра, третий спортивный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с 1 по 11 ступень пройдет 3 и 4 июля на базе спортивного комплекса «Химик».

3 июля граждане смогут выполнить нормы комплекса по легкой атлетике, силовой подготовке и гибкости, начало в 10.00. 4 июля – сдать норматив по стрельбе из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку. Начало в 10.00.

Предварительные заявки на прохождение тестирования в рамках ВФСК «ГТО» по установленной форме направляются по e-mail: zayavka.gto@yandex.ru не позднее трех рабочих дней до проведения мероприятия. В день фестиваля при себе необходимо иметь распечатанную и подписанную заявку, медицинский допуск, паспорт. Справочная информация по телефонам: 25-24-23, 24-32-10.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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