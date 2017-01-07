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Для детей из Рязанской области провели урок доброты

12:13 / Общество

В детском санаторно-оздоровительном центре «Колос» специалисты Рязанского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» провели «Урок доброты». На нем ребята, отдыхающие в рамках инклюзивной смены, познакомились с основами русского жестового языка, жестового алфавита и проверили полученные знания на практике.

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, в этот же день состоялся показ фильма «Экипаж» с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированными для людей с нарушением слуха и зрения, организованный автономной некоммерческой организацией «ПроДетство» и центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

При просмотре фильма ребятам было предложено закрыть глаза или уши, чтобы на некоторое время попробовать поставить себя на место людей с ограниченными возможностями, понять их особое восприятие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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