Для детей из Рязанской области провели урок доброты

В детском санаторно-оздоровительном центре «Колос» специалисты Рязанского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» провели «Урок доброты». На нем ребята, отдыхающие в рамках инклюзивной смены, познакомились с основами русского жестового языка, жестового алфавита и проверили полученные знания на практике.

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, в этот же день состоялся показ фильма «Экипаж» с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированными для людей с нарушением слуха и зрения, организованный автономной некоммерческой организацией «ПроДетство» и центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

При просмотре фильма ребятам было предложено закрыть глаза или уши, чтобы на некоторое время попробовать поставить себя на место людей с ограниченными возможностями, понять их особое восприятие.