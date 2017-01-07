00:57 МСК
Суббота
01 / 07 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
88

Рязанская спортсменка получила звание заслуженного мастера спорта России

12:43 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, спортсменке рязанского центра спортивной подготовки Дарье Абрамовой присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ опубликовало министерство спорта России 26 июня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В контрольном матче ФК «Рязань» обыграл представителя группы «Запад»

Быть рекордам большими

Требуется перезагрузка

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
«Газпром» активно газифицирует российские регионы
17:38
Главное управление МЧС России по Рязанской области перешло в режиме повышенной готовности
16:54
В рязанском кафе без лицензии торговали спиртным
16:47
Рязанские полицейские пресекли три факта незаконного оборота «синтетики»
16:43
В текущем году будут проведены ремонтно-реставрационные работы трех корпусов Торговых рядов в г. Касимове Рязанской области
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы