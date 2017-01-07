Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, спортсменке рязанского центра спортивной подготовки Дарье Абрамовой присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ опубликовало министерство спорта России 26 июня.
Рязанская спортсменка получила звание заслуженного мастера спорта России
12:43 30.06.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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