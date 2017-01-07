За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
15 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 4 грабежа, 12 краж и 6 фактов пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявили одно преступление в сфере экономики.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали одного нарушителя.
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