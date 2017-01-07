За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия

15 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали 4 грабежа, 12 краж и 6 фактов пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявили одно преступление в сфере экономики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали одного нарушителя.