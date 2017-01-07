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В Рязанской Академии ФСИН России более 260 лейтенантов получили дипломы об окончании учебы

13:10 / Общество
К местам службы направятся 156 юристов, 61 экономист и 44 психолога
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязанской Академии ФСИН России более 260 лейтенантов получили дипломы об окончании учебы
Фото: Вячеслав Астафьев.

Служить выпускникам головного вуза ФСИН РФ предстоит в 63 регионах страны и ряде государств СНГ. Завершили обучение, успешно сдали выпускные экзамены и получили дипломы сегодня также студенты института – 219 человек, 50 из которых – отличники.

 Поздравить выпускников пришли почетные гости. Среди них – руководство ФСИН РФ, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, министр образования Ольга Щетинкина, представители администрации Рязани, военного комиссариата области, областного совета ветеранов. Все они также приняли участие в церемонии вручения дипломов молодым лейтенантам.

Накануне шестеро из них присутствовали на приеме Президента России в честь выпускников военных образовательных учреждений высшего образования Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, образовательных учреждений высшего образования МВД и ФСИН России. По словам будущего юриста Сергея Корнеева, «особенно приятно, что Президент России, несмотря на большое количество гостей, нашел время уделить внимание каждому. Немногие выпускники могут гордиться тем, что лично получили напутствие от главы государства».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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