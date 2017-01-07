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В ДТП в Рязани пострадал ребенок

14:44 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 10.00 в Рязани на Касимовском шоссе 35-летняя автоледи, управляя автомобилем «Шкода», двигалась в сторону улицы Есенина. Женщина не справилась с управлением, в результате «Шкода» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль «Ниссан Кашкай» и перевернулась. От удара «Ниссан» двинулся вперед и столкнулся с припаркованным впереди автомобилем «Рено Меган».

В ДТП 6-летний пассажир «Шкоды» получил травмы и был доставлен в больницу. Водителю «Шкоды» медпомощь оказали на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что водительское удостоверение женщина получила только 2 месяца назад.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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