В ДТП в Рязани пострадал ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 10.00 в Рязани на Касимовском шоссе 35-летняя автоледи, управляя автомобилем «Шкода», двигалась в сторону улицы Есенина. Женщина не справилась с управлением, в результате «Шкода» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль «Ниссан Кашкай» и перевернулась. От удара «Ниссан» двинулся вперед и столкнулся с припаркованным впереди автомобилем «Рено Меган».

В ДТП 6-летний пассажир «Шкоды» получил травмы и был доставлен в больницу. Водителю «Шкоды» медпомощь оказали на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что водительское удостоверение женщина получила только 2 месяца назад.