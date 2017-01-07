Рязанская программа «Безопасные дороги» будет реализована до 1 августа

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев на прошедшем сегодня брифинге рассказал об итогах встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. В обсуждении реализации приоритетных программ и стратегии развития транспортной инфраструктуры Рязанской области принял участие глава региона Николай Любимов.

На встрече речь шла, в частности, о проекте «Безопасные и качественные дороги». Андрей Савичев отметил, что его реализация идет в графике, утвержденном паспортом программы.

– Министр высказал пожелания, чтобы мы более активно взаимодействовали со структурами «Росавтодора». В ближайшее время планируется проверка выполненного по программе. Завершить ее мы планируем до 1 августа, – сказал Андрей Савичев.

Он напомнил, что за работами ведется регулярный контроль лабораториями минтранса, подрядных организаций.