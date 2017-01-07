04:09 МСК
Суббота
01 / 07 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
148

Рязанская программа «Безопасные дороги» будет реализована до 1 августа

15:02 / Актуально

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев на прошедшем сегодня брифинге рассказал об итогах встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. В обсуждении реализации приоритетных программ и стратегии развития транспортной инфраструктуры Рязанской области принял участие глава региона Николай Любимов.

На встрече речь шла, в частности, о проекте «Безопасные и качественные дороги». Андрей Савичев отметил, что его реализация идет в графике, утвержденном паспортом программы.

– Министр высказал пожелания, чтобы мы более активно взаимодействовали со структурами «Росавтодора». В ближайшее время планируется проверка выполненного по программе. Завершить ее мы планируем до 1 августа, – сказал Андрей Савичев.

Он напомнил, что за работами ведется регулярный контроль лабораториями минтранса, подрядных организаций.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Погода в выходные для рязанцев: жара и грозы

С 3 июля в Рязани по ряду адресов отключат горячую воду

Исповедь мастеров

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
«Газпром» активно газифицирует российские регионы
17:38
Главное управление МЧС России по Рязанской области перешло в режиме повышенной готовности
16:54
В рязанском кафе без лицензии торговали спиртным
16:47
Рязанские полицейские пресекли три факта незаконного оборота «синтетики»
16:43
В текущем году будут проведены ремонтно-реставрационные работы трех корпусов Торговых рядов в г. Касимове Рязанской области
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы