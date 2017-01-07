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Ремонт моста через реку Проню в районе рязанского села Добрый Сот закончится к сентябрю

15:02 / Актуально

Какие ремонтные работы будут выполнены в этом году на федеральных дорогах Рязанской области, напомнил заместитель председателя правительства области Андрей Савичев на прошедшем сегодня брифинге, посвященном итогам встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

По территории Рязанской области проходит 507 километров дорог федерального значения. Это дороги М5-Урал, Р22-Каспий (М6), Р132-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. На все виды ремонтных работ, включая реконструкцию и содержание рязанского участка М5, в текущем году выделено 5,3 миллиарда рублей.

– Мы планируем, что в этом году 100 километров М5 будет отремонтировано. Реконструкцию участка 241-245 километр с мостом через реку Проню в районе села Добрый Сот планируется завершить к сентябрю. Что касается 189-го километра (пересечение М5 с Михайловским шоссе), где ведется строительство двухуровневой развязки (срок сдачи этой развязки – ноябрь 2018 года), то в текущем году на эти работы выделено 1,5 миллиарда рублей. Работы ведутся в графике. На ремонт дорог Р22 и Р132 выделяется 1 миллиард 400 рублей, планируется отремонтировать 73 километра, – рассказал Андрей Савичев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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