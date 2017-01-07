Механизатор из Рязанской области Андрей Шаль вышел в финал VI Открытого чемпионата России по пахоте

Механизатор ООО «Можары» (Сараевский район) Андрей Шаль поборется за победу в VI Открытом чемпионате России по пахоте, который проходит в Республике Башкортостан

По итогам отборочного тура Всероссийских соревнований механизаторов, в котором принимали участие представители 30 регионов России, а также иностранные команды, в финал прошли десять человек, среди которых Андрей Шаль.

Финальные состязания будут проходить 1 июля. Основным критерием оценки мастерства участников станет качество обработки почвы. Победитель получит ценный приз и возможность представлять Россию на Всемирных соревнованиях в 2018 году.

Андрей Шаль уже становился чемпионом России по пахоте в 2014 году, а в 2015-м представлял нашу страну на европейском и мировом первенствах. В прошлом году он подтвердил свою высокую квалификацию, заняв второе место на российском первенстве. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия области предполагается, что в этом году, помимо участия в VI Открытом чемпионате России, рязанский механизатор также представит регион на чемпионатах Европы и Мира по спортивной пахоте, которые состоятся осенью.

Источник: сайт правительства Рязанской области