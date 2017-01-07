В рязанском гостиничном комплексе «Старый город» открылась галерея чертежей памятников архитектуры

Галерею расположили в зале «Рязань». В нее вошло 18 чертежей на метровых планшетах, которые изображают рязанские памятники архитектуры в самом расцвете красоты (сразу после постройки). Работы выполнены в технике отмывка китайской тушью. Экспозиция рассчитана, прежде всего, на гостей города. Ознакомившись с чертежами главных зданий-достопримечательностей Рязани, путешественники смогут понять, что им наиболее интересно, и проложить свой туристический маршрут.

История создания галереи достаточно необычная. Началось все с того, что на входе в гостиницу появилось оригинальное керамическое панно известного рязанского керамиста Галины Сметаниной. Это изображение архитектурных памятников исторического центра Рязани. Среди зданий на панно не оказалось славного политехнического института. Об этом стало известно ректору института Игорю Мурогу. Он выдвинул однозначное требование – здание «Политеха» должно быть представлено в «Старом городе» во всей красе. Руководство гостиничного комплекса пошло навстречу ректору. Так родилась идея о размещении в зале «Рязань» галереи работ студентов первого курса кафедры архитектуры и градостроительства. Объектами изображения стали памятники архитектуры, особое место среди которых занял политехнический институт. Возглавила выставочный проект кандидат исторических наук, доцент Марина Вячеславовна Князева. Научный руководитель проекта – Наталья Александровна Осина.

Студенты сами сделали разверстку зала, выполнили обмеры, продумали расположение будущих чертежей. Следующим этапом работы стал эскизный проект. Перед студентами стояла задача – перечертить памятник архитектуры в ручной графике с соблюдением всех пропорций и размеров. А значит, нужны были исходные реставрационные чертежи. Их предоставили государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области и Рязанское научно-реставрационное управление.

Над проектом студенты работали четыре месяца. Сначала у руководства гостиничного комплекса не было уверенности, что все работы будут выполнены в таком качестве, чтобы их можно было вывесить на всеобщее обозрение, но результат превзошел все ожидания. Теперь каждый студент – участник проекта может с гордостью вписать в свое портфолио, что его ранняя работа экспонируется в галерее «Старого города».