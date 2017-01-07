Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа на территории региона, начиная с западных районов, ожидаются ливневые дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град. Явления сохранятся до конца суток 30 июня, ночью 1 июля.
В Рязанской области грянет гром
15:28 30.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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