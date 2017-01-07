В Рязанской области грянет гром

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа на территории региона, начиная с западных районов, ожидаются ливневые дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град. Явления сохранятся до конца суток 30 июня, ночью 1 июля.