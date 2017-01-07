У жителей Рязанской области изъяли марихуану

Как сообщает сайт УМВД России по области, в селе Надежка Ермишинского района полицейские остановили 41-летнего мужчину. Полицейские подозревали его в незаконном хранении растительных наркотиков. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли 7 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» полиции остановили на автотрассе автомобиль «ВАЗ-2107». Как полагали полицейские, 35-летний водитель - местный житель, может перевозить запрещенные вещества.

В ходе осмотра в багажнике автомобиля оперативники обнаружили пакет со 127 граммами марихуаны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.