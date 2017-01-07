Глава рязанского региона Николай Любимов принял участие в пленарном заседании IV Форума регионов России и Беларуси

Как сообщает сайт правительства области IV Форум регионов России и Беларуси проходит в Москве под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Деловая программа Форума включает заседания тематических секций по актуальным вопросам развития регионального торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, межпарламентских комиссий, посещение технопарков, совместные выставочно-ярмарочные мероприятия и многое другое.

Глава региона Николай Любимов принял участие в пленарном заседании, на котором представители органов государственной власти, деловых и научных кругов обсудили основные векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Открыли мероприятие Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Валентина Матвиенко отметила, что эффективное сотрудничество России и Беларуси выстроено по всем возможным направлениям, включая экономику, социальную сферу, культуру и науку. Межрегиональное взаимодействие имеет особое значение, практически все регионы двух стран поддерживают прямые контакты. По мнению Валентины Матвиенко, Россия и Беларусь должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных «точек роста». «Надо усиливать взаимодействие не только в «привычных» отраслях, но и развивать новые направления, особое место среди которых занимают сквозные технологии и в целом цифровая экономика. Вместе мы должны создавать новую среду для развития экономики и жизни, формировать общую технологическую и образовательную политику, гибкий рынок труда, общее информационное пространство», – сказала Председатель Совета Федерации РФ.

Как отметил Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович, интерес к основной теме Форума очень большой. Задача заключается в постоянном повышении образовательного и научного уровней, создании на основе инноваций мощного реального сектора экономики. «Для этого необходимо единство образования, науки и промышленности», – сказал он.

В рамках выставочной экспозиции Форума «Высокие технологии, инновации и информационное общество» представлен коллективный стенд Рязанской области, организованный региональным правительством при содействии областного Центра поддержки экспорта. Свою продукцию представили малые и средние предприятия региона, в числе которых представители рязанского научно-инновационного бизнес-сообщества ООО «Квантрон», ООО «Рязанский Инструментальный Завод», ООО «ИПРо», ООО Студия информационных технологий «Серебряный берег» и ООО НПП «Тепловодохран».