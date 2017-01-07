В текущем году будут проведены ремонтно-реставрационные работы трех корпусов Торговых рядов в г. Касимове Рязанской области

В Касимове состоялось выездное совещание общественного совета проекта «Историческая память» по вопросу проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Андрей Красов, член президиума общественного совета проекта Игорь Егоров, региональный координатор проекта Игорь Мурог, представители администрации города Касимова, реставрационной организации, авторского и технического надзора.

В 2017 году в рамках реализации партпроекта «Единой России» «Историческая память» запланировано проведение работ по сохранению 27 объектов культурного наследия. В Рязанской области за счет средств федеральной целевой программы «Культура России 2012–2018 гг.» ремонтно-реставрационные работы будут проведены на трех корпусах Торговых рядов XIX века в городе Касимове и в поселке Выша.

Перед началом совещания участники осмотрели три корпуса Торговых рядов и оценили ход проводимых работ.

По словам Андрея Красова, благодаря проекту «Историческая память» федеральные, региональные и местные памятники культуры получат после реконструкции вторую жизнь.

«Касимов – старинный, красивый и замечательный город, который богат своей историей, в том числе уникальную ценность составляют Торговые ряды, – отметил Андрей Красов. – Они находились в запущенном состоянии. Когда я был депутатом 6-го созыва, ко мне неоднократно обращались жители с просьбой помочь в проведении реставрации трех корпусов. Сейчас эти пожелания реализуются в конкретные дела. Представители подрядной организации заверили, что работы проводятся по графику. Нам предстоит еще много сделать, чтобы Торговые ряды получили свой изначальный привлекательный облик».

В ходе совещания были определены основные направления реставрации и утвержден план-график выполнения работ.

Участники мероприятия обсудили концепцию размещения объектов в Торговых рядах после реконструкции. Планируется, что будут работать туристическо-информационный центр, выставочные ряды, кафе, сувенирные лавки, школа ремесел, там разместятся фонды Касимовского историко-культурного музея-заповедника.