Рязанские полицейские пресекли три факта незаконного оборота «синтетики»

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя областного центра. По сведениям оперативников, молодой человек хранил синтетические наркотики в крупном размере. При личном досмотре у злоумышленника и в его квартире обнаружили контейнеры с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что мужчина хранил 30 граммов наркотического вещества синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На улице Татарской полицейские остановили 29-летнего рязанца. В его одежде обнаружили сверток с наркотическим веществом синтетического происхождения. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый приобрел наркотик через тайник-закладку. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

В городе Рыбное сотрудники полиции обнаружили тайник с «синтетикой». Информацию о крупной закладке полицейские получили в ходе расследования уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого за наркоторговлю жителя Рязани. Было установлено местонахождение принадлежащей злоумышленнику партии наркотиков. На улице Рыбного оперативники отыскали спрятанный сверток, в котором, как позже выяснилось, хранилось более 31 грамма синтетического наркотика, который предназначался для последующего распространения. Возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.