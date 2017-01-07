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Главное управление МЧС России по Рязанской области перешло в режиме повышенной готовности

17:38 / Актуально
Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности и во время непогоды держаться подальше от рекламных конструкций и линий электропередач

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в связи метеопредупреждением улавное управление МЧС России по области и подчиненные подразделения функционируют в режиме «Повышенная готовность», работает оперативный штаб.

Начальник ведомства Сергей Филиппов рассказал, какая работа проводится по предупреждению возможных происшествий. По его словам В регионе уточнили силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов, а также всех министерств области, которые могут быть привлечены для ликвидации последствий происшествий. Это и силы министерства жилищно-коммунального хозяйства области, подразделения Министерства обороны РФ, находящиеся на территории региона, Министерства внутренних дел и другие. О неблагоприятном метеопрогнозе оповестили дежурные службы муниципальных образований и органов управления. Жителей области информировали с помощью смс-оповещений, информационных экранов, находящихся в городе, в том числе ОКСИОН. Информация распространялась через средства массовой информации, социальные сети и радиостанции.

Сергей Филиппов предупредил людей о необходимости соблюдать меры личной безопасности при нахождении на открытом пространстве.

«Уважаемые рязанцы и гости региона! Соблюдайте правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара. Если вы стали свидетелем происшествия или вам нужна помощь необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру 101» - сказал Сергей Филиппов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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