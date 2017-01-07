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«Газпром» активно газифицирует российские регионы

17:45 / Экономика
Сегодня в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром». По итогам собрания началась пресс-конференция

В ней принимают участие представители десятков федеральных и региональных СМИ. Первый заданный руководству ПАО «Газпром» вопрос касался газификации российских регионов.

Отвечая на этот вопрос, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сказал, что за последние годы уровень газификации России вырос с 53 до 67 процентов. Наиболее интенсивно газифицируется сельская местность.

Однако, как подчеркнул Зубков, есть два фактора, которые сдерживают темпы газификации. Это растущие долги потребителей за газ и невыполнение регионами обязательств по подготовке инфраструктуры населенных пунктов к газификации.

– Газификация – мощный стимул для улучшения качества жизни людей. И отношение в этому вопросу в регионах должно быть более ответственным, – подчеркнул Зубков.

Он назвал 11 субъектов-лидеров, которые полностью выполняют свои обязательства по подготовке к приему голубого топлива.

Отметим, что уровень газификации рязанского региона с 2002-го года по 2016-й год вырос с 61,7 процента до 95 процентов, что значительно выше среднероссийских показателей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 июня 2017 года
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