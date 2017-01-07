Для гостей выставки художников-любителей в рязанской галерее проведут викторину

Экспозиция «Калейдоскоп красок», посвященная 45-летию Рязанского клуба художников-любителей, открылась в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Посетители выставки смогут принять участие в викторине, где одним из призов станет картина члена клуба. Для этого нужно будет ответить на вопросы, связанные с историей клуба и галереи.

Свои работы на выставке представили 20 авторов. Тематика картин очень широкая – пейзажи Рязанщины, портреты и даже оптические иллюзии. В экспозиции есть и два произведения одного из самых опытных художников – 92-летнего В. Ф. Холмогорского. Он также присутствовал на открытии выставки.

«Калейдоскоп красок» стал частью цикла «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области». Выставка будет открыта до 24 июля.