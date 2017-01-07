Рязанская область и Республика Беларусь будут развивать сотрудничество

Сегодня подписано соответствующее Соглашение

В рамках IV Форума регионов России и Беларуси состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Республикой Беларусь. В присутствии Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики НС РБ Михаила Мясниковича документ скрепили подписями глава рязанского региона Николай Любимов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.

Соглашение между правительством Рязанской области и Республикой Беларусь позволит укрепить всестороннее сотрудничество и создать благоприятные условия для дальнейшего долговременного развития взаимовыгодных связей в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах. Взаимодействие в рамках документа будет способствовать расширению бизнес-партнерства, развитию предпринимательства, продвижению товаров промышленных, сельскохозяйственных предприятий на внешние рынки. Документ предполагает реализацию инвестпроектов по созданию совместных производств. Кроме того, планируется расширение сотрудничества в сфере культуры, образования, здравоохранения и туризма.

По словам главы региона Николая Любимова, Республика Беларусь является одним из ведущих торговых партнеров Рязанской области, внешнеторговый товарооборот в 2016 году составил более 85 млн. долларов, растут объемы как экспорта, так и импорта.

Перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества много. Уверен, что подписание этого документа послужит развитию Рязанской области и Республики Беларусь, повышению качества жизни людей, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области