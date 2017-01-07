Заявка Рязанской области на создание ТОСЭР в п. Лесной Шиловского района одобрена в минэкономразвития РФ

Эта заявка региона была принята и рекомендована для принятия решения правительством РФ

Работа по присвоению п. Лесной Шиловского района статуса территории опережающего развития велась по поручению главы региона Николая Любимова. Заявка от Рязанской области в числе других регионов получила одобрение на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ, которое прошло в министерстве экономического развития РФ.

По словам главы региона Николая Любимова, создание ТОСЭР в Лесновском городском поселении будет стимулом к развитию на территории моногорода существующих производств, созданию новых предприятий, комфортной городской среды.

Создание ТОСЭР жизненно важно для жителей поселка, для его будущего. Формирование экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощение административных процедур и наличие ряда других привилегий для инвесторов обеспечит экономический рост, позволит открыть новые рабочие места, в целом – улучшить жизнь населения и придать новый импульс дальнейшему развитию территории, – сказал Николай Любимов.

Он отметил, что регион тесно сотрудничает с Фондом развития моногородов. В рамках создания ТОСЭР за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов в порядок будет приводиться социальная и инженерная инфраструктура поселка.

В настоящее время в моногороде планируется к реализации 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,62 млрд. руб. и созданием более 750 новых рабочих мест. Якорным инвестором выступает ООО «Рельеф-Центр» – ведущая компания в России на рынке дистрибуции товаров для школы и офиса.

Поселок Лесной будет первым монопрофильным муниципальным образованием Рязанской области, которое получит статус территории опережающего социально-экономического развития.

Источник: сайт правительства Рязанской области