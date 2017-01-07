Рязанские антимонопольщики провели очередные публичные слушания

Специалисты УФАС отчитались о своей работе и ответили на ряд насущных вопросов бизнес-сообщества. Среди обсуждаемых были темы практики применения антимонопольного законодательства, вопросы ограничения прав естественных монополий, судебная практика и возможность защиты малого бизнеса при активном распространении торговых сетей.

Антимонопольное ведомство имеет возможность регулировать положение дел на рынке в рамках закона как в судебном, так и во внесудебном порядке, служба возбуждает дела не по факту, а по признакам нарушения антимонопольного законодательства. И это позволяет достаточно эффективно контролировать ситуацию, но фронт работы от этого не уменьшается. Руководитель Рязанского управления ФАС Юрий Гребнев рассказал о делах, которые были рассмотрены специалистами его ведомства. В частности, это запрет на отключение от электроэнергии водонапорных башен из-за спора хозяйствующих субъектов.

Он также обратил внимание на недопустимость отказа в подключении к энергосетям потенциальных потребителей, которые подают соответствующие заявление (ранее «сетевики» периодически пытались сэкономить на отказах от подключения «неудобных» абонентов). Антимонопольная служба настроена пристально изучить аптечный и автозаправочный бизнес на территории региона. Но больше всего внимания в ведомстве уделяют сфере госзакупок.