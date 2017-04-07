В Скопинском районе возрождают дворовые виды спорта

Социальный проект «Лето в формате 3D: двор, досуг, дети» стартовал 30 июня в селе Вослебово

Проект нацелен на вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия спортом, формирование привычки к здоровому образу жизни, укрепление иммунитета и организацию досуга. Инициаторы проекта – трудовой коллектив Скопинского автоагрегатного завода, где спорту уделяется большое внимание. На заводе создана собственная команда по мини-футболу, которая регулярно занимает первые места на районных соревнованиях.

Именно капитан футбольной команды, заместитель начальника отдела закупок предприятия Роман Мангасаров выступил с идеей популяризации дворовых видов спорта. Они предлагают провести серию спортивных праздников и состязаний во дворах населенных пунктов района. Заводчане уверены, что такое времяпровождение будет полезным не только для детей, но и для их родителей.

Администрация Скопинского района поддержала проект как социально значимый, помогающий решить задачи, поставленные главой региона Николаем Любимовым: активно развивать массовый спорт и физическую культуру, повышать уровень социального самочувствия граждан.

В день запуска проекта в актовом зале Вослебовского РДК собрались представители администрации, трудовых коллективов и жители села. О сути проекта рассказала начальник цеха Скопинского автоагрегатного завода, представитель инициативной группы Елена Шарапова: «Идея проекта возникла после того, как мы побывали в поселке Побединка на спортивном празднике и увидели, с каким интересом жители района, в первую очередь молодежь, участвуют в соревнованиях. Нам захотелось, чтобы в каникулярный период для семей, детей и подростков, не охваченных организованным летним отдыхом, проводились спортивно-оздоровительные праздники и в других населенных пунктах. Ведь физкультура и спорт развивают физические и личностные качества человека, способствует развитию гармоничных, здоровых отношений между людьми».

После торжественной презентации на спортивных площадках начались соревнования. Дети и взрослые играли в дартс, шашки, настольный теннис, прыгали в длину с места, сдавали нормы ГТО, соревновались в армреслинге и веселых стартах. Команды школьников играли в мини-футбол и пляжный волейбол. Кроме самих участников соревнований было и много болельщиков: родители, друзья и жители села.

В дальнейшем в рамках проекта жители смогут принять участие и в традиционных русских играх, таких как городки, лапта, вышибалы, ходьба на ходулях. Для самых юных участников организуют «Веселые старты». Популярные среди населения командные виды спорта (футбол, волейбол и баскетбол) также войдут в постоянную программу.

Часть мероприятий пройдет у водоемов: для желающих будет организована спортивная рыбалка и заплывы. Дети же построят песочные замки и посоревнуются в веселых стартах на воде. На пляжном стадионе села Успенское для молодежи будут организованы турниры по пляжному волейболу и мини-футболу, на всех площадках будет возможность сдать нормативы ГТО.

Организаторы планируют привлечь максимальное число жителей района к участию в проекте, разнообразить летний отдых, а также сформировать ценностные установки и полезные привычки у молодежи.