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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Последствия повреждения на канализационном коллекторе на участке улицы Кремлевский вал в Рязани будут ликвидированы сегодня к обеду

09:06 / Актуально
К этому времени восстановят и нарушенное в ходе работ благоустройство
Последствия повреждения на канализационном коллекторе на участке улицы Кремлевский вал в Рязани будут ликвидированы сегодня к обеду

Как информирует сайт администрации Рязани, на месте аварии с субботы работают специалисты аварийной бригады МП «Водоканал города Рязани». По сообщению управления энергетики и ЖКХ, повреждения на канализационном коллекторе не влекут за собой отключения подачи потребителям водоснабжения.

В настоящее время аварийный участок огорожен. На время проведения работ участок автомобильной дороги по улице Кремлевский вал полностью перекрыт. Администрация города Рязани просит автовладельцев учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов передвижения.

В связи с перекрытием движения на этом участке дороги автобусы маршрута №41 на участке между остановками «пл. Ленина» и «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своему маршруту, сообщает управление транспорта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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