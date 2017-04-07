Последствия повреждения на канализационном коллекторе на участке улицы Кремлевский вал в Рязани будут ликвидированы сегодня к обеду

К этому времени восстановят и нарушенное в ходе работ благоустройство

Как информирует сайт администрации Рязани, на месте аварии с субботы работают специалисты аварийной бригады МП «Водоканал города Рязани». По сообщению управления энергетики и ЖКХ, повреждения на канализационном коллекторе не влекут за собой отключения подачи потребителям водоснабжения.

В настоящее время аварийный участок огорожен. На время проведения работ участок автомобильной дороги по улице Кремлевский вал полностью перекрыт. Администрация города Рязани просит автовладельцев учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов передвижения.

В связи с перекрытием движения на этом участке дороги автобусы маршрута №41 на участке между остановками «пл. Ленина» и «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своему маршруту, сообщает управление транспорта.