ХК «Рязань» вышел из отпуска

На старте сборов в расположении клуба находятся порядка трех десятков игроков

Команда приступила к подготовке к сезону согласно ранее намеченному плану, сообщили в пресс-службе клуба. В воскресенье иногородние спортсмены прибывали в расположение клуба, а вечером в конференц-зале Дворца спорта «Олимпийский» состоялось небольшое собрание команды. Хоккеисты познакомились с тренерским штабом, персоналом и администрацией «горожан».

На данный момент полноценные контракты с ХК «Рязань» имеют 16 игроков. Это вратари Александр Черепенин (последняя команда – «Ермак»), Евгений Кандыба (ХК «Рязань»), Дмитрий Годес (ДЮСШ Рязань), защитники Роман Дубинин (ХК «Рязань»), Артем Седунов (ХК «Рязань»), Богдан Гайдаш (ХК «Тамбов»), Сергей Завгородний («Горняк» Рудный), Давид Мнацян (ХК «Гомель»), нападающие Владимир Карпов (ХК «Рязань»), Никита Кацедым (ХК «Рязань»), Иван Иванов («Спутник»), Александр Лебедев («Молот-Прикамье»), Сергей Леснухин («Ермак»), Евгений Полторак («Зауралье»), Александр Ремов («Зауралье»), Егор Рожков («Спутник»).

Остальные – хоккеисты, с которыми заключены просмотровые контракты. В основном, это молодые игроки, выступавшие в Молодежной хоккейной лиге и чемпионате Рязанской области. Впрочем, есть и хоккеисты, имеющие опыт выступления в ВХЛ, в частности защитник Семен Богаченок («Батыр»), форварды Сергей Рябухин («Славутич») и Семен Жеребцов («Темиртау»). Перспектива их всех в ХК «Рязань» будет зависеть от того, насколько хорошо ребята сумеют проявить себя в ближайшие два месяца.

Хоккеисты, командированные в Рязань клубом-партнером «горожан» в КХЛ ярославским «Локомотивом», присоединятся к нашей команде уже по ходу сборов.

Есть в нынешнем составе «горожан» и игроки, которых уже можно назвать ветеранами команды. Готовятся начать свой третий сезон в «бело-синей» форме Роман Дубинин (подряд) и Александр Лебедев (с перерывом). Аналогичный показатель будет и у форварда Евгения Лызина, но для этого ему необходимо пройти отбор через просмотровый контракт. Ну а главный старожил нынешнего ХК «Рязань» - Владимир Карпов. Для него предстоящий сезон будет уже четвертым за «горожан».

Сегодня и завтра хоккеисты пройдут медосмотр и сдадут тест Купера. А вот с 5-го числа маховик предсезонной подготовки команды закрутится в полную силу: начнутся полноценные и разноплановые атлетические тренировки.