Юные рязанки стартовали на финальном турнире Первенства России по футболу

В воскресенье, 2 июля, команда Рязанской области взяла старт на финальном турнире Первенства России по футболу U-19. Соревнования проходят в городе Аша Челябинской области.

Напомним, на финальный турнир юные рязаночки попали как «серебряные» призеры Первенства МОА «Черноземье».

Как рассказал Михаил Солдатов, в Аше на групповом этапе Рязанская область выступит в одной пятерке (Б) с командами Москвы, Иркутской области, Пермского края и Татарстана. Другой квинтет (А) составили сборные Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Кировской области и Урал. В полуфиналы выйдут по два лучших коллектива из каждой группы.

В субботу, 1 июля, играли Краснодарский край - Урал (7:0), Кировская область - Московская область (0:17), Москва - Татарстан (4:0) и Иркутская область - Пермский край.

Календарь соревнований.

2 июля

10:00. Урал - Кировская область

12:00. Санкт-Петербург - Краснодарский край

15:00. Татарстан - Иркутская область

17:00. Рязанская область - Москва

3 июля

10:00. Московская область - Урал

12:00. Кировская область - Санкт-Петербург

15:00. Пермский край - Татарстан

17:00. Иркутская область - Рязанская область

4 июля

10:00. Санкт-Петербург - Московская область

12:00. Краснодарский край - Кировская область

15:00. Рязанская область - Пермский край

17:00. Москва - Иркутская область

5 июля

10:00. Московская область - Краснодарский край

12:00. Урал - Санкт-Петербург

15:00. Пермский край - Москва

17:00. Татарстан - Рязанская область

7 июля

Полуфинал. 10:00. 1 «А» - 2 «Б»

Полуфинал. 12:00. 1 «Б» - 2 «А»

Матч за 9-е место. 15:00. 5 «А» - 5 «Б»

Матч за 7-е место. 17:00. 4 «А» - 4 «Б»

Матч за 5-е место. 19:00. 3 «А» - 3 «Б»

8 июля

10:00. Матч за 3-е место

12:00. Финал