В Рязани стартовала акция по стерилизации бездомных животных

В этом городская служба по контролю за безнадзорными животными сотрудничает с ветеринарными клиниками

В рамках стартовавшей сегодня акции «Бесплатная стерилизация» в ряде рязанских ветеринарных клиник и центров можно произвести необходимые процедуры по стерилизации бездомных животных. Акция направлена на гуманное регулирование численности бездомных животных. Принять в ней участие могут все неравнодушные граждане.

Ранее эту акцию в Рязани проводили активисты волонтерских организаций помощи бездомным животным при поддержке ветеринарной клиникой «Вита» при Рязанском государственном агротехнологическом университете. Реализация проекта на муниципальном уровне стала возможна после встречи директора «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой с начальником Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области Михаилом Балакиревым в рамках круглого стола на тему привлечения ветеринарных клиник и центров к сотрудничеству с муниципальным учреждением.

По словам руководителя регионального ведомства, опыт проведения подобных акций за последние годы показал положительную динамику работы в указанной сфере, а система Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск (ОСВВ) – эффективна и успешно работает на территории Рязани. Он также отметил, что программу необходимо поддерживать и развивать.

На сегодняшний день акцию запустили в четырех частных ветеринарных клиниках. В ближайшее время графики работы будут разработаны еще в нескольких клиниках.

Участие в акции по бесплатной стерилизации бездомного животного необходимо согласовать, позвонив по телефону: 8(953)749-17-79 – Марина Селезнева, или оставить заявку на бесплатную стерилизацию животных можно в теме.

Источник: сайт администрации Рязани