Воспитанник рязанского хоккея Олег Сосунов подписал контракт с клубом НХЛ

Защитник подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Эта новость размещена в официальном «твиттере» североамериканской команды. 19-летний игрок был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в прошлом году в шестом раунде.

Сосунов – сын известных рязанских легкоатлетов Кирилла Сосунова и Ольги Калитуриной. Как напоминает Михаил Солдатов, Олег успел поиграть за юношеские команды «Химика» из Воскресенска, «Витязя» (Подольск), столичного «Спартака» и рязанской ДЮСШ (сезон-14/15). В МХЛ-Б Олег защищал цвета рязанской «Молнии» (сензон-14/15) и «Локо-Юниор» из Ярославля.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в составе ярославского «Локо». В регулярном чемпионате Сосунов провёл 32 матча, баллов за результативность не набирал, заработал 79 минут штрафа, при показателе полезности «+1».