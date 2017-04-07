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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Воспитанник рязанского хоккея Олег Сосунов подписал контракт с клубом НХЛ

09:34 / Спорт
Защитник подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Воспитанник рязанского хоккея Олег Сосунов подписал контракт с клубом НХЛ

Эта новость размещена в официальном «твиттере» североамериканской команды. 19-летний игрок был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в прошлом году в шестом раунде.

Сосунов – сын известных рязанских легкоатлетов Кирилла Сосунова и Ольги Калитуриной. Как напоминает Михаил Солдатов, Олег успел поиграть за юношеские команды «Химика» из Воскресенска, «Витязя» (Подольск), столичного «Спартака» и рязанской ДЮСШ (сезон-14/15). В МХЛ-Б Олег защищал цвета рязанской «Молнии» (сензон-14/15) и «Локо-Юниор» из Ярославля.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в составе ярославского «Локо». В регулярном чемпионате Сосунов провёл 32 матча, баллов за результативность не набирал, заработал 79 минут штрафа, при показателе полезности «+1».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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