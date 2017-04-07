Согласно оперативной сводке МЧС России по области, сегодня в 03.18 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в торговой цветочной палатке на Московском шоссе в городе Рязани. В пожаре люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязани сгорел цветочный киоск
09:36 03.07.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
Ранее по теме:
В ДТП в Рязани пострадал ребенок
В Рязанской области «Жигули» вылетели в кювет