В Рязани сгорел цветочный киоск

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, сегодня в 03.18 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в торговой цветочной палатке на Московском шоссе в городе Рязани. В пожаре люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.