9 огнеборцев тушили дачный дом в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 21.38 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в дачном доме на Ряжском шоссе в Рязани. Строение уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.