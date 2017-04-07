Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу,1 июля, в 14.37 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП в селе Инякино в Шиловском районе. По уточненной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Две легковушки столкнулись в Рязанской области
10:12 03.07.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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