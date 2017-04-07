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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Две легковушки столкнулись в Рязанской области

10:12 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу,1 июля, в 14.37 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП в селе Инякино в Шиловском районе. По уточненной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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