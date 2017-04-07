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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Южный обход Рязани может появиться через пять лет

10:34 / Общество
Южный обход Рязани может появиться через пять лет

Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев на брифинге, посвященном итогам встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

Андрей Савичев отметил, что ситуация на окружной дороге М5 тяжелая, многокилометровые пробки обусловлены, в том числе, тем, что дорога от новой развязки в районе центра М5 Молл до 202 километра относится ко 2 категории и не обладает необходимой пропускной способностью. Интенсивность движения по этому участку составляет более 30 тысяч автомашин в сутки. Ее расширение, реконструкция практически невозможны в виду наличия вдоль трассы частных земель, объектов торговли и социального значения, заправочных комплексов и т.п.

– Одним из главных вопросов, обозначенных министру РФ при встрече, был вопрос о крайней необходимости Южного обхода Рязани, – сказал Андрей Савичев.

Южный обход должен начинаться от строящейся сегодня развязки на 189 километре с «выходом» возле деревни Протасово. Новая дорога, по словам Андрея Савичева, позволит разгрузить окружную дорогу и транзитному транспорту следовать мимо Рязани. Этот проект был поддержан Росавтодором.

– Министр нас услышал. Объект серьезный и требует значительных средств. Мы договорились о том, что начинаем готовить проектную документацию. При благоприятном стечении обстоятельств на строительство Южного обхода уйдет от 4 до 5 лет, - сказал Андрей Савичев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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