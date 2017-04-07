Лучшим пахарем России стал Андрей Шаль из Рязанской области

Механизатор в нелегкой борьбе завоевал победу на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел в Республике Башкортостан

На турнире свое мастерство продемонстрировали более 35 лучших механизатора из 30 регионов России. В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы. Первым в открытом зачете стал Джон Стивен Уилан из Ирландии.

Второе место среди российских участников досталось победителю двух предыдущих Чемпионатов Вадиму Зарецких из Удмуртской республики, а третье место Александру Дерюгину из Ленинградской области.

Безоговорочную победу в первенстве завоевал Андрей Шаль. Он - победитель III Чемпионата России, участник Чемпионата мира в Дании, Чемпионата Европы в Голландии. В прошлом году в Тюмени Андрей занял второе место.

Чемпион стал счастливым обладателем автомобиля УАЗ Пикап, ключи от которого он получил во время церемонии награждения участников соревнований.

Источник: сайт АО «Росагролизинг»

Фото с сайта АО «Росагролизинг»