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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Лучшим пахарем России стал Андрей Шаль из Рязанской области

10:53 / Общество
Механизатор в нелегкой борьбе завоевал победу на VI Открытом чемпионате России по пахоте, который прошел в Республике Башкортостан
Лучшим пахарем России стал Андрей Шаль из Рязанской области

На турнире свое мастерство продемонстрировали более 35 лучших механизатора из 30 регионов России. В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы. Первым в открытом зачете стал Джон Стивен Уилан из Ирландии.

Второе место среди российских участников досталось победителю двух предыдущих Чемпионатов Вадиму Зарецких из Удмуртской республики, а третье место Александру Дерюгину из Ленинградской области.

Безоговорочную победу в первенстве завоевал Андрей Шаль. Он - победитель III Чемпионата России, участник Чемпионата мира в Дании, Чемпионата Европы в Голландии. В прошлом году в Тюмени Андрей занял второе место.

Чемпион стал счастливым обладателем автомобиля УАЗ Пикап, ключи от которого он получил во время церемонии награждения участников соревнований.

Источник: сайт АО «Росагролизинг»

Фото с сайта  АО «Росагролизинг»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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