Лучшим пахарем России стал Андрей Шаль из Рязанской области

На турнире свое мастерство продемонстрировали более 35 лучших механизатора из 30 регионов России. В соревнованиях также приняли участие пахари из Европы. Первым в открытом зачете стал Джон Стивен Уилан из Ирландии.
Второе место среди российских участников досталось победителю двух предыдущих Чемпионатов Вадиму Зарецких из Удмуртской республики, а третье место Александру Дерюгину из Ленинградской области.
Безоговорочную победу в первенстве завоевал Андрей Шаль. Он - победитель III Чемпионата России, участник Чемпионата мира в Дании, Чемпионата Европы в Голландии. В прошлом году в Тюмени Андрей занял второе место.
Чемпион стал счастливым обладателем автомобиля УАЗ Пикап, ключи от которого он получил во время церемонии награждения участников соревнований.
Источник: сайт АО «Росагролизинг»
Фото с сайта АО «Росагролизинг»