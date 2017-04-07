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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Выпускники рязанского литфака встретились через 40 лет

11:39 / Общество
В субботу, 1 июля, в РГУ имени С.А. Есенина на встречу, приуроченную к 40-летию окончания вуза, собрались выпускники факультета русского языка и литературы 1977 года
Выпускники рязанского литфака встретились через 40 лет

Собравшихся приветствовал заместитель декана факультета русской филологии и национальной культуры Игорь Хрусталев. Он рассказал о том, каких специалистов готовит сегодня бывший литфак, о преподавателях, среди которых много выпускников факультета.

Участники встречи тепло приветствовали своих преподавателей Нину Сергеевну Шошнову и Лидию Анатольевну Лелекину. К сожалению, по состоянию здоровья не смогла приехать Ольга Сергеевна Орлова, которая была деканом литфака. Много добрых слов было сказано о тех, кто прививал студентам 1970-х годов любовь к родному языку и литературе. Имена Р.А. Фридман, Г.Н. Приступы, В.М. Никитина, И.Н. Гаврилова, Т.С. Жбанковой, Н.В. Ламзиковой, П.Т. Антонченкова сегодня стали легендой.

Большинство выпускников остались верны своей профессии учителя русского языка и литературы, многие и сегодня работают в школах Рязани и Москвы, городов и районов Рязанской, Брянской и Тульской областей. Есть директора и завучи, несколько человек удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Некоторые стали многодетными мамами и успешно сочетали работу в школе с воспитанием троих, четверых, пятерых детей.

Среди выпускников 1977 года и представители творческих профессий – журналисты, музейные работники. Свою учебу вместе с участниками встречи начинал известный рязанский поэт Владимир Хомяков. Выпускником литфака 1977 года был известный журналист, корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Олег Дробышев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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