В одном из магазинов Рязани подросткам продавали алкоголь

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции Октябрьскому району города поступили сведения, что в магазине по ул. Зубковой подросткам продают спиртное. Местные жители видели рядом с магазином подростков с пивом и сообщили об этом в полицию. Полицейские проверили информацию и установили, что 33-летняя продавщица неоднократно отоваривала несовершеннолетних алкоголем.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.