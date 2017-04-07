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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В одном из магазинов Рязани подросткам продавали алкоголь

11:53 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции Октябрьскому району города поступили сведения, что в магазине по ул. Зубковой подросткам продают спиртное. Местные жители видели рядом с магазином подростков с пивом и сообщили об этом в полицию. Полицейские проверили информацию и установили, что 33-летняя продавщица неоднократно отоваривала несовершеннолетних алкоголем.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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