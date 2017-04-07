В Рязанской области мужчина украл автомобиль и сдал его на металлолом

В полицию обратился 34-летний житель Касимова, который рассказал, что у него украли автомобиль. Как сообщает сайт УМВД России по области, мужчина хранил неисправный «ВАЗ-2106» в гараже. Здесь же находились его рыболовные принадлежности. Когда в очередной раз мужчина собрался на рыбалку, он пришел за снастями и увидел, что трава около ворот гаража примята, а машина из гаража пропала.

Сотрудники полиции предположили, что взломщик попробует сдать машину на металлолом. В ближайшем пункте приема вторсырья сотрудники полиции нашли части автомобиля, похожего на похищенный. Работники пункта вторсырья рассказали полицейским о двух молодых людях, которые привезли это авто на утилизацию.

Вскоре полицейские разыскали 20-летнего местного жителя. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хищения. Выяснилось, что злоумышленник обманным путем привлек к краже своего приятеля. Гараж пострадавшего был рядом с его собственным и парень хорошо знал о состоянии машины. Сказав приятелю, что он купил у соседа автомобиль, злоумышленник попросил его помочь транспортировать машину на утилизацию. За помощь он обещал товарищу часть вырученных денег. Часть автомобиля изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.