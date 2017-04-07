На 25-м «Летнем дне в Рязанском кремле» горожане танцевали «сударушку» и играли в народные игры

Развлекательная площадка в фольклорном стиле стала частью ежегодного благотворительного праздника. Народные танцы на траве были под вопросом из-за дождливой погоды, но в итоге солнце на время позволило рязанцам погрузиться в атмосферу Древней Руси. Движение «Губернский бал» подготовило большой танцевальный блок, и многие номера гости разучили на месте. Для всех детей организовали большой хоровод «Кошки-мышки». После «пляса» гости играли в «ручеек», «тесто» и другие игры.

В течение дня на территории Рязанского кремля горожане могли посетить мастер-классы по вышивке, валянию из шерсти, росписи ложек и другим ремеслам. Свои творческие уроки в шатрах провели и авторы новых выставок во Дворце Олега – керамист, член Союза художников России Галина Сметанина и мастер японской живописи суйбокуга Ирина Левашова. Экспозиции «Рождение в огне» и «Все оттенки японской туши» в этот день были бесплатны для посещения. Параллельно с этим во дворе кремля проходили выступления творческих коллективов, которые приготовили номера в русском народном стиле.

Фото Анны Алутиной