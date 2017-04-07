В Рязанской области продолжает работать социальный автопоезд «Забота и здоровье»

На прошлой неделе специалисты регионального министерства социальной защиты населения в составе социального автопоезда «Забота и здоровье» совершили два выезда в населенные пункты Рязанской области.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения области, автопоезд остановился в селе Благие Александро-Невского района и поселке Придорожный Сасовского района.

Консультационные пункты управления социальной защиты населения посетило более 30 человек. Наиболее актуальными для граждан стали вопросы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области», оказания адресной материальной помощи гражданам, предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям.

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения дали подробные консультации 83 жителям районов, которые интересовались порядком оказания социальных услуг, срочной социальной помощью, вопросами помощи семьям с детьми.