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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Министерство социальной защиты населения Рязанской области посетили коллеги из другого региона

12:31 / Общество

Министерство социальной защиты населения Рязанской области с рабочим визитом посетила делегация управления социальной защиты населения и семейной политики Тамбовской области. В ее состав вошли начальник управления Анна Орехова, руководители структурных подразделений управления, директора подведомственных учреждений социального обслуживания населения Тамбовской области.

В ходе визита представители Тамбовской делегации посетили несколько подведомственных учреждений социального обслуживания региона, в том числе те, где реализуется пилотный проект по совершенствованию системы оказания помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов в рамках соглашения, подписанного правительством Рязанской области и Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Министр социальной защиты Рязанской области Денис Боков рассказал гостям о деятельности ведомства по привлечению к работе по социальному обслуживанию социально ориентированных НКО, использованию волонтерских ресурсов; о мерах социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе, о востребованности социальных контрактов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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