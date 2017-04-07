Министерство социальной защиты населения Рязанской области посетили коллеги из другого региона

Министерство социальной защиты населения Рязанской области с рабочим визитом посетила делегация управления социальной защиты населения и семейной политики Тамбовской области. В ее состав вошли начальник управления Анна Орехова, руководители структурных подразделений управления, директора подведомственных учреждений социального обслуживания населения Тамбовской области.

В ходе визита представители Тамбовской делегации посетили несколько подведомственных учреждений социального обслуживания региона, в том числе те, где реализуется пилотный проект по совершенствованию системы оказания помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов в рамках соглашения, подписанного правительством Рязанской области и Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Министр социальной защиты Рязанской области Денис Боков рассказал гостям о деятельности ведомства по привлечению к работе по социальному обслуживанию социально ориентированных НКО, использованию волонтерских ресурсов; о мерах социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе, о востребованности социальных контрактов.