Рязанцы отмечают День Независимости Республики Беларусь

В Рязанском музее ВДВ торжественно открыли выставку в честь Дня Независимости Беларуси

Главный экспонат выставки – партизанская «ушанка». На выставке представлены фотографии и описание боевых действий в 1943-1944 годах в ходе операции «Багратион» и партизанского движения. Первыми посетителями выставка стали белорусы-курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, рязанские школьники, педагоги. Дорогими гостями стали ветераны, освобождавшие Белоруссию от фашистов, а также генерал-майор Михаил Невдах, руководитель музея боевой славы 7-й школы Светлана Григорьевна Гарамова, председатель совета ветеранов области Николай Ткач.

Руководитель музея ВДВ Степан Таненя выступил с докладом о роли Советской Армии и всего многонационального народа в освобождении Белоруссии. В эти минуты о своём участии в боях вспоминают ветераны.