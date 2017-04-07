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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Рязанцы отмечают День Независимости Республики Беларусь

13:11 / Общество
В Рязанском музее ВДВ торжественно открыли выставку в честь Дня Независимости Беларуси
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы отмечают День Независимости Республики Беларусь
Фото: Вячеслав Астафьев.

Главный экспонат выставки – партизанская «ушанка». На выставке представлены фотографии и описание боевых действий в 1943-1944 годах в ходе операции «Багратион» и партизанского движения. Первыми посетителями выставка стали белорусы-курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, рязанские школьники, педагоги. Дорогими гостями стали ветераны, освобождавшие Белоруссию от фашистов, а также генерал-майор Михаил Невдах, руководитель музея боевой славы 7-й школы Светлана Григорьевна Гарамова, председатель совета ветеранов области Николай Ткач.

Руководитель музея ВДВ Степан Таненя выступил с докладом о роли Советской Армии и всего многонационального народа в освобождении Белоруссии. В эти минуты о своём участии в боях вспоминают ветераны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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