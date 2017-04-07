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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязанской области снова ждут грозу

14:43 / Актуально
МЧС России по области распространило экстренное метеопредупреждение

Как сообщает ведомство, в ближайшие 1-2 часа, на территории региона ожидаются грозы с порывами ветра 12-17 м/с, дожди. Явления сохранятся до конца суток 3 июля.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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