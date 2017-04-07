В Рязанской области снова ждут грозу

МЧС России по области распространило экстренное метеопредупреждение

Как сообщает ведомство, в ближайшие 1-2 часа, на территории региона ожидаются грозы с порывами ветра 12-17 м/с, дожди. Явления сохранятся до конца суток 3 июля.